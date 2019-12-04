В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Нижняя палата приняла отрицательную резолюцию по отношению к Москве.

Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7. В Конгрессе считают, что Москве нужно "уважать территориальную целостность своих соседей". До этого момента страна не должна становиться участников международного саммита. В интернете велась трансляция заседания нижней палаты парламента.

Документ поддержали 399 человек из Конгресса, относящиеся к обеим партиям. Представители республиканской партии высказались против. Так проголосовал 71 человек. Напомним, что резолюции Палаты представителей и Сената принимаются отдельно. Они не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. Исполнительная власть имеет право игнорировать подобные документы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США заявили о дискуссиях по расширению "нормандского формата".

Видео: YouTube/Global News