В США заявили о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

Саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже.

В США заявили о дискуссиях о попытках расширить "нормандский формат". Об этом на сенате заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Политик в открытую сказал о политическом диалоге на эту тему. При этом он не дал конкретного ответа, войдут ли США в "нормандскую четверку", где сейчас не состоят. Тем не менее, Вашингтон тесно взаимодействует с Францией и Германией, которые входят в нормандскую группу.

Саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. На нем также будут присутствовать президенты РФ и Украины.

Видео: YouTube / SenatorIsakson