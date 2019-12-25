Демократы обвиняют РФ в нарушении прав человека и преследовании личностей.

В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России". Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам в палате представителей. Авторами проекта выступили демократы Элиот Энгел и Майкл Маккол.

В документе говорится о том, что правящая сила России должна "немедленно освободить политических заключенных". Авторы резолюции призвали администрацию Белого дома ввести санкции в отношении официальных должностных лиц, которые работают в правительстве РФ и могут считаться ответственными за нарушение прав человека. Также государство обвиняется в преследовании журналистов, оппозиционных активистов, гражданского общества и религиозных деятелей.

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