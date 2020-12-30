В комментариях к записи пользователи открыли портал для шуток на тему Нового года.

Судя по всему, в конце июня петербуржцы начали выносить из дома новогодние ёлки. Пример этого был продемонстрирован на Бухарестской улице. Фотографию дерева, оставленного на помойке, разместили местные жители в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

26 июня на Бухарестской сдался последний герой, и наконец вынес елочку на мусорку! – написали очевидцы.

В комментариях к записи пользователи открыли портал для шуток на тему Нового года. Некоторые посетовали, что обладатель елки не смог дотерпеть полгода до следующих новогодних праздников, а другие комментаторы обрадовались, что имеют дома искусственную ель.

Город уже давно отошел от новогодних празднований – в феврале была демонтирована елка у Гостиного двора, а в мае детским социальным учреждениям города вручили часы-сувениры, изготовленные из ствола главной новогодней ели Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб