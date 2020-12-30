Во вторник, 2 февраля, у Гостиного двора демонтировали новогоднюю елку, сообщили "Невские новости".
Отмечается, что ель была одной из последних новогодних украшений. На месте осталась только фигура Деда Мороза, ее еще не успели разобрать и убрать.
Убирать украшения в Петербурге начали в середине января. Гирлянды снимали в ночное время, чтобы не создавать помехи для дорожного движения. Тогда специалисты заявили, чтобы убрать все елки, потребуется около месяца.
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Фото: "Невские новости"
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