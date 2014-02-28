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В комздраве Петербурга рассказали, кого будут вакцинировать "Спутник Лайтом"
Сегодня, 21:57
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В комздраве Петербурга рассказали, кого будут вакцинировать "Спутник Лайтом"

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"Спутник Лайт" следует использовать для вакцинации пациентов, которые уже перенесли ковид, спустя полгода, а также после вакцинации любым препаратом для профилактики коронавируса.

Новую версию временных методических рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" по применению однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" опубликовали на сайте Минздрава РФ. О том, кому рекомендуется применять эту вакцину рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.  

Так, "Спутник Лайт" следует использовать для вакцинации пациентов, которые уже перенесли ковид, спустя полгода, а также после вакцинации любым препаратом для профилактики COVID-19.

Ранее мы сообщали, что  Петербург привезли 54 тысячи комплектов вакцины "Спутник V".  Их еще не расфасовали по пунктам вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, спутник лайт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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