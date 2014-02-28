В комздраве Петербурга рассказали, кого будут вакцинировать "Спутник Лайтом"

"Спутник Лайт" следует использовать для вакцинации пациентов, которые уже перенесли ковид, спустя полгода, а также после вакцинации любым препаратом для профилактики коронавируса.

Новую версию временных методических рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" по применению однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" опубликовали на сайте Минздрава РФ. О том, кому рекомендуется применять эту вакцину рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Так, "Спутник Лайт" следует использовать для вакцинации пациентов, которые уже перенесли ковид, спустя полгода, а также после вакцинации любым препаратом для профилактики COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Петербург привезли 54 тысячи комплектов вакцины "Спутник V". Их еще не расфасовали по пунктам вакцинации.

Фото: Piter.tv