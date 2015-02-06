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В Петербург привезли 54 тысячи комплектов вакцины "Спутник V"
Сегодня, 14:51
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В Петербург привезли 54 тысячи комплектов вакцины "Спутник V"

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Вакцины еще не расфасовали по пунктам вакцинации.

Склад ОАО "Фармбаза" в Петербурге пополнился 54 тыс. комплектами доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Речь идет о двухкомпонентной вакцине "Спутник V". В ампуле находится по 2 дозы.

Общий запас вакцины составляет более 700 тыс. доз. При этом недавно стало известно о том, что на складе нет препарата "Спутник Лайт". В городе в период нерабочих дней будут работать все пункты вакцинации. 

В субботу губернатор города осмотрел пункты вакцинации в двух торговых центрах и сказал, что площади нужно увеличить, так как скапливается очередь.

Фото: Piter.TV

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Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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