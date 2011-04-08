Беглов проверил, как работают пункты вакцинации в двух торговых центрах

Губернатор заметил очереди в пункты вакцинации.

В субботу, 30 октября, губернатор Петербурга решил проверить, как работают пункты вакцинации в городе. Он побывал в торговых центрах "ПИК" и "Заневский Каскад" и заодно оценил, соблюдают ли ТЦ антиковидные ограничения.

По словам пресс-службы Смольного, Беглов остался доволен тем, как администрации торговых центров соблюдают требования в период локдауна. Напомним, с 30 октября по 7 ноября могут работать магазины с товарами первой необходимости, а также продовольственные.

Во время визита Беглов пообщался с посетителями и поблагодарил за то, что они решили вакцинироваться.

Проверил, как работают пункты вакцинации в торговых центрах, увидел очереди. Дал поручение увеличить площади в два раза. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Отметим, что пункт вакцинации в "Заневском каскаде" пользуется популярностью в будние дни. Такую фотографию сделал наш читатель 22 октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть заведений опечатали по итогам антиковидного рейда в Петербурге.

Фото: Telegram / Пул78