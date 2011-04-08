Шесть заведений опечатали по итогам антиковидного рейда в Петербурге

Заведения продолжили работать, несмотря на запрет.

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали 6 заведений по итогам антиковидного рейда в ночь с 29 на 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Бары проигнорировали новые требования и работали в ночное время. Среди нарушителей оказались клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, отсутствовал журнал дезинфекции.

В рейде принимали участие сотрудники Роспотребнадзора, комитета по контролю за имуществом и полиция. Организации, которые нарушили требования, будут оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей.

Напомним, жесткие ограничительные меры будут действовать в Петербурге с 30 октября по 7 ноября. Рестораны и кафе будут работать только на доставку и навынос. В Смольном пообещали проверять, как организации соблюдают постановление правительства №121.

Фото: администрация Петербурга