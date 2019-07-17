Бейонсе представила клип на саундтрек к фильму "Король Лев"

В клипе снялась старшая дочь певицы - Блю Айви.

Бейонсе выложила в YouTube новый клип на песню Spirit, которая звучит в саундтреке фильма "Король Лев". Певица также озвучила в фильме львицу Налу.

В новом клипе с кадрами из фильма чередуются африканские танцы. Также в клипе Бейонсе снялась ее старшая дочь Блю Айви. Саундтрек вошел в альбом The Lion King, который полностью посвящен фильму, который вот-вот выйдет на экраны. Сама Бейонсе назвала свой альбом любовным посланием Африке.

В России премьера фильма состоится 18 июля.

Ранее западные критики назвали "гнилым" фильм "Король лев".

Видео: YouTube/ Beyoncé