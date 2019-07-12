Западные критики назвали "гнилым" фильм "Король лев"

Кинокритик Джейк Койл посетовал на то, что фильму не хватает цели или сердца.

Фильм "Король лев", который еще только выйдет на большие экраны, разочаровал западных кинокритиков. Об этом свидетельствует его рейтинг, зафиксированный в системе крупнейшего агрегатора профессиональных рецензий - Rotten Tomtoes.

Сейчас фильм имеет рейтинг 58%, что равнозначно статусу "гнилой".

Кинокритик Джейк Койл посетовал на то, что фильму не хватает цели или сердца. Рецензент CNN Брайан Лоури отметил, что фильм этот больше похож на продукт массового потребления, в отличие от многих других ремейков на Disney.

В России фильм выйдет на большие экраны 18 июля 2019 года.

Китайцы раскритиковали трейлер фильма "Мулан" за исторические "ляпы".

Видео: YouTube/ Disney