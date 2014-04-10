В клинике в Миннесоте произошла стрельба

Преступнику удалось убить одного человека и ранить еще четверых.

В американской клинике в штате Миннесота произошла стрельба. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN со ссылкой на пресс-секретаря медицинского учреждения. На данный момент известно, что по меньшей мере один человек стал жертвой трагедии.

Известно, что преступник открыл огонь в городе Баффало. Ему удалось ранить пятерых человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице. В настоящее время один из пострадавших выписан, еще трое находятся в критическом, но стабильном положении. Сведений о том, являлся ли погибший сотрудником медицинского центра, нет.

По заявлению представителя правоохранительных органов, 67-летний подозреваемый задержан. В полиции считают, что стрельба была нацелена на больницу или кого-то, связанного с данным учреждением.

Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now