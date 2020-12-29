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Стрельба в Выборгском районе попала на камеры наблюдения

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Дебошир был ранее судим за правонарушение, предусмотренное статьей УК РФ.

Стрельба в Выборгском районе попала на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видна бытовая "разборка", которая потом переросла в стрельбу.

На проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга водитель открывал стрельбу по пешеходам. Всё произошло в третьем часу ночи воскресенья. 17 января. Во дворе дома водитель повздорил с пешеходами, а потом с ними подрался, применив травматический пистолет "ОСА" и выстрелив в одного из участников конфликта. 

На звуки выстрелов отреагировал наряд вневедомственной охраны, который задержал стрелка. Пострадавший с ранением шеи, живота и правой руки был госпитализирован в Елизаветинскую больницу. 

Травматический пистолет (на который у него была лицензия) был изъят у дебошира, который был ранее судим за правонарушение, предусмотренное статьей 330 (самоуправство) УК РФ.

Видео: Piter.tv.

Теги: выборгский район, петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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anerdonis
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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