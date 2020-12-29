Дебошир был ранее судим за правонарушение, предусмотренное статьей УК РФ.

Стрельба в Выборгском районе попала на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видна бытовая "разборка", которая потом переросла в стрельбу.

На проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга водитель открывал стрельбу по пешеходам. Всё произошло в третьем часу ночи воскресенья. 17 января. Во дворе дома водитель повздорил с пешеходами, а потом с ними подрался, применив травматический пистолет "ОСА" и выстрелив в одного из участников конфликта.

На звуки выстрелов отреагировал наряд вневедомственной охраны, который задержал стрелка. Пострадавший с ранением шеи, живота и правой руки был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

Травматический пистолет (на который у него была лицензия) был изъят у дебошира, который был ранее судим за правонарушение, предусмотренное статьей 330 (самоуправство) УК РФ.

Видео: Piter.tv.