Водитель открывал стрельбу по пешеходам на проспекте Культуры

Травматический пистолет был изъят у дебошира.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета

На проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга водитель открывал стрельбу по пешеходам. Подробности инцидента на севере города рассказала пресс-служба ГУ Росгвардии. Всё произошло в третьем часу ночи воскресенья. 17 января. Во дворе дома водитель повздорил с пешеходами, а потом с ними подрался, применив травматический пистолет "ОСА" и выстрелив в одного из участников конфликта.

На звуки выстрелов отреагировал наряд вневедомственной охраны, который задержал стрелка. Пострадавший с ранением шеи, живота и правой руки был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

Травматический пистолет (на который у него была лицензия) был изъят у дебошира, который был ранее судим за правонарушение, предусмотренное статьей 330 (самоуправство) УК РФ.

Нападение на женщину из-за "золотой цепочки" в ночь на воскресенье в Петербурге попало на видео.

Фото: Piter.tv