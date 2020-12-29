По факту случившегося проводится проверка.

Нападение на женщину из-за "золотой цепочки" в Петербурге попало на видео. Подробности инцидента, который произошел в ночь на 17 января, Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

В полицию Фрунзенского района обратилась женщина, которая рассказала, что у дома на Будапештской улице на нее напал водитель такси, подвозивший ее с подругой до дома. Запись с камер наблюдения у подъезда оказалась в распоряжении Piter.tv. На ней видно, как неизвестный подходит к женщине у дома и резко срывает с нее украшение, "золотую цепочку". По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на стации метро "Проспект Славы" неизвестные нарисовали свастику.

Видео: Piter.tv