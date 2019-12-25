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В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
Сегодня, 8:20
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В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

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Информации о жертвах и разрушениях не поступала.

В Китае утром в понедельник произошло землетрясение 5 баллов по шкале Рихтера.

РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр сообщает, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны около 9 часов 28 минут (4.28 мск) в уезде Хоргос Илийского края произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. 

Эпицентр землетрясение находился на глубине 15 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступала.

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Фото: pixabay.com

Теги: в мире, землетрясение, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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