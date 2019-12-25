Власти ограничили проезд по региону.

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официальное постановление властей страны. Жителям предписано оставаться в домах. Исключениями стали врачи и специалисты, связанные с обеспечением жизнедеятельности. Для них разработаны маршруты, от которых нельзя отклоняться.

На дорогах сейчас находятся только автомобили со специальными пропусками. Они выдаются экстренным службам или машинам, перевозящим предметы первой необходимости. Нарушение запрета предусматривает наказание в виде задержания на 10 суток, денежный штраф. Также водителя могут лишить прав на управление транспортным средством.

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв коронавируса в Китае достигло 1770.

Видео: YouTube/CBC News The National