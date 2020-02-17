Официальный показатель смертности в стране достигает 2,5% .

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 за последние сутки. При этом выздоровели более 10,8 тысяч местных жителей. С момента начала вспышки заболевания число инфицированных превысило 70,5 тысяч человек. Об этом сообщили в государственном комитете по гигиене и здравоохранению КНР.

Официальный показатель смертности в стране достигает 2,5% вместо 2,43% зафиксированного днем ранее. По зараженности первое место занимает центральная провинция Хубэй (58,1 тыс.). Из них 1696 человек погибли от болезни, выздоровели - 6639 пациентов. Далее в списке - регионы Гуандун, Хэнань, Чжэцзян.

Ранее Piter.tv писал о том, что в КНР началось производство возможного лекарства от коронавируса.

Видео: YouTube/ITV News