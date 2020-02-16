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В КНР началось производство возможного лекарства от коронавируса

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Фармакологическое производство стартовало в китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян.

Зарегистрировано первое вероятное лекарство, которое может помочь в борьбе со смертельным коронавирусом COVID-19. Как сообщили на китайской интернет-платформе Baijiahao со ссылкой на правительство города, речь идет о новой версии препарата Favipiravir.

Производящая фармакомпания получила одобрение на его производство. 

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Теги: кнр, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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