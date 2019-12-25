В кассах петербургской подземки 4 февраля временно не принимают карты

Утром 4 февраля в кассах петербургского метро временно не работает оплата банковскими картами. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале городского комитета по транспорту.
Отмечается, что виной временным неудобствам стали технические причины, сейчас пассажиры могут купить жетоны или пополнить проездные только наличными. При этом терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами и терминалы на турникетах работают в привычном режиме.
Специалисты устраняют неисправность.Приносим извинения за неудобства!
комитет по транспорту
Ранее мы рассказывали, что обрушение окон вестибюля станции метро "Чернышевская" попало на видео.
Фото: Piter.TV
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