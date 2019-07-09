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Обрушение окон вестибюля станции метро "Чернышевская" попало на видео

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В момент обрушения рядом с вестибюлем находились люди, но они успели отбежать.

Обрушение витражных конструкции в вестибюле станции метро "Чернышевская" попало на видео. Как ранее рассказывал Piter.TV, это произошло днем 31-го января.

В вестибюле выпали четыре стекла витражных конструкций. По информации пресс-службы метрополитена города, причина произошедшего расследуется. По нашим данным, падение окон могло было быть связано с сильным потоком воздуха. 

"Чернышевскую" закрыли на вход и выход сегодня в 10:00 по "техническим причинам". Затем случилось падение конструкций и ее решили не открывать, так как будет проводиться ремонт. В 14:43 станцию открыли только на выход, на вход она все еще закрыта. 

Видео: Piter.TV

Теги: чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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