Обрушение окон вестибюля станции метро "Чернышевская" попало на видео

В момент обрушения рядом с вестибюлем находились люди, но они успели отбежать.

Обрушение витражных конструкции в вестибюле станции метро "Чернышевская" попало на видео. Как ранее рассказывал Piter.TV, это произошло днем 31-го января.

В вестибюле выпали четыре стекла витражных конструкций. По информации пресс-службы метрополитена города, причина произошедшего расследуется. По нашим данным, падение окон могло было быть связано с сильным потоком воздуха.

"Чернышевскую" закрыли на вход и выход сегодня в 10:00 по "техническим причинам". Затем случилось падение конструкций и ее решили не открывать, так как будет проводиться ремонт. В 14:43 станцию открыли только на выход, на вход она все еще закрыта.

Видео: Piter.TV