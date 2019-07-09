Поток воздуха выбил окна вестибюля станции метро "Чернышевская"

Специалисты проверят и остальные вестибюли станций метрополитена Петербурга на устойчивость витражных конструкций.

На станции метро "Чернышевская" утром 31-го января выбило окна. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, это произошло после того, как на станции включили вентиляцию на полную мощность. Из-за того, чтобы труба выхода вентиляции находится в вестибюле, поток воздуха ударил в окна.

Напомним, "Чернышевская" сейчас закрыта на вход и выход. Также для пассажиров недоступны "Площадь Восстания" и вестибюли "Невского проспекта".

UPD. В пресс-службе метрополитена прокомментировали случившееся. В вестибюле выпали четыре стекла витражных конструкций. Для обеспечения безопасности пассажиров проводятся дополнительные мероприятия по их обследованию. Причины падения расследуются. В ближайшие сутки специалисты проведут обследования всех вестибюлей на предмет устойчивости витражных конструкций.

Фото: Piter.TV