Поток воздуха выбил окна вестибюля станции метро "Чернышевская"

На станции метро "Чернышевская" утром 31-го января выбило окна. Об этом Piter.TV узнал от источника.
По предварительным данным, это произошло после того, как на станции включили вентиляцию на полную мощность. Из-за того, чтобы труба выхода вентиляции находится в вестибюле, поток воздуха ударил в окна.
Напомним, "Чернышевская" сейчас закрыта на вход и выход. Также для пассажиров недоступны "Площадь Восстания" и вестибюли "Невского проспекта".
UPD. В пресс-службе метрополитена прокомментировали случившееся. В вестибюле выпали четыре стекла витражных конструкций. Для обеспечения безопасности пассажиров проводятся дополнительные мероприятия по их обследованию. Причины падения расследуются. В ближайшие сутки специалисты проведут обследования всех вестибюлей на предмет устойчивости витражных конструкций.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все