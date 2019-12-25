В набережной канала Грибоедова сотрудники МЧС спасли тонущего петербуржца

Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В набережной канала Грибоедова под Банковским мостом сотрудники МЧС спасли тонущего петербуржца. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 16 июля.

Сообщение об инциденте сотрудники МЧС получили в 16:49. На месте они увидели молодого человека в воде. С помощью веревки петербуржца удалось вытащить на катер, после доставить на "сушу".

Выяснилось, что мужчина был пьян. Его передали медикам, которые госпитализировали петербуржца в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Информация о состоянии мужчины уточняется.

Из-за аномальной жары в городе участились вызовы сотрудников МЧС. Так, ранее мы писали, что в Верхнем Суздальском озере сотрудники МЧС спасли тонущую петербурженку, также помощь спасателей потребовалась и в парке 300-летия.

Фото: yandex.ru/maps