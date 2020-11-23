В настоящее время водолазы ищут молодого человека, который находился с ней в воде.

В парке 300-летия сотрудники МЧС спасли тонущую петербурженку. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 15 июля.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 18:08. На месте выяснилось, что помощь требуется девушке, которая не могла самостоятельно выйти из воды. Спасатели вытащили петербурженку из воды в тяжелом состоянии, но её удалось спасти.

По словам девушки, их компания состояла из четырех человек. Одного молодого человека потеряли. В настоящее время на месте работают водолазы и три катера. Информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Верхнем Суздальском озере сотрудники МЧС спасли тонущую петербурженку.

Фото: Piter.tv