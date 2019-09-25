Инцидент произошёл вечером 12 июля.

В Выборгском районе в Верхнем Суздальском озере сотрудники МЧС спасли тонущую петербурженку. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного вечером 12 июля, в 19:08. На месте выяснилось, что помощь необходима петербурженке, которая тонула в озере. Сотрудникам МЧС удалось спасти девушку. Информация о состоянии петербурженки уточняется.

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