Днём трое петербуржцев устроили заплыв через Неву у Володарского моста. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 12 июля.
На кадрах, предоставленных источником, можно увидеть петербуржцев, которые переплывали Неву в сторону Ивановской улицы. На место тут же прибыли сотрудники полиции, однако пловцов не удалось найти. Позже правоохранители увидели двух купающихся на берегу. В настоящий момент известно, что никто из них не пострадал. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что за прошлую неделю для 16 жителей Ленобласти выезд на природу закончился смертью.
Видео: Piter.tv
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