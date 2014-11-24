Один из них в скором времени всплыл, двое же поплыли дальше.

Днём трое петербуржцев устроили заплыв через Неву у Володарского моста. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 12 июля.

На кадрах, предоставленных источником, можно увидеть петербуржцев, которые переплывали Неву в сторону Ивановской улицы. На место тут же прибыли сотрудники полиции, однако пловцов не удалось найти. Позже правоохранители увидели двух купающихся на берегу. В настоящий момент известно, что никто из них не пострадал. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю для 16 жителей Ленобласти выезд на природу закончился смертью.

Видео: Piter.tv