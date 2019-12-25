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Петербуржцы после открытия границ первым делом отправятся в Таллин
Сегодня, 11:15
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nastya960

Петербуржцы после открытия границ первым делом отправятся в Таллин

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На втором месте среди городов Прибалтики и Финляндии оказался Хельсинки.

Жители Петербурга назвали Таллин первым городом Прибалтики и Финляндии, куда они поедут после открытия границ России и ЕС. Такие данные получила компания Lux Express Group в ходе опроса клиентов.

Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов. За Таллин свои голоса отдали 42% респондентов. Второе место досталось городу Хельсинки (35%) и третье – Риге (21%). 

В топ-5 по результатам попали приграничный эстонский город Нарва (14%) и столица Литвы Вильнюс (7%).

Петербург вошел в тройку популярных направлений для отдыха в России.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: прибалтика, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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