Петербуржцы после открытия границ первым делом отправятся в Таллин

Жители Петербурга назвали Таллин первым городом Прибалтики и Финляндии, куда они поедут после открытия границ России и ЕС. Такие данные получила компания Lux Express Group в ходе опроса клиентов.
Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов. За Таллин свои голоса отдали 42% респондентов. Второе место досталось городу Хельсинки (35%) и третье – Риге (21%).
В топ-5 по результатам попали приграничный эстонский город Нарва (14%) и столица Литвы Вильнюс (7%).
Петербург вошел в тройку популярных направлений для отдыха в России.
Фото: Piter.TV
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