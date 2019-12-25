Петербург вошел в тройку популярных направлений для отдыха в России

80% россиян будут отдыхать на территории нашей страны.

Петербург вошел в тройку самых популярных у россиян направлений для отпуска. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сервисы сервисов "Работа.ру" и "Сберавто".

Среди опрошенных, 80% россиян будут отдыхать на территории нашей страны, еще 17% всё же рассчитывают, что будут открыты границы. Из тех, кто будет отдыхать в России, Крым выбрали 12% опрошенных.

В Петербург планируют поехать 9% респондентов. Далее идут Сочи или Адлер, Москва, Анапа и Краснодар.

Фото: Piter.tv