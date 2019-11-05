В июне на ЗСД ограничат движение из-за ремонта

Работы будут проводиться на северном и южном участках дороги. Часть из них будет связана со строительством транспортной развязки в районе Шкиперского протока и переустройством газопровода.

Плановые ремонтные работы ограничат движение автомобилистов по ЗСД в июне. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказали в пресс-службе "Магистраль Северной столицы".

Ограничения движения будут вводить постепенно. Так, на Центральном участке ЗСД специалисты будут ремонтировать дорогу с 1 по 4 июня, с 7 по 11 июня, с 11 по 14 июня, с 20 по 23 июня, с 26 по 30 июня, а также с 30 июня по 4 июля.

Кроме этого, работы также будут проводиться на северном и южном участках дороги. Отметим, что часть из них будет связана со строительством транспортной развязки в районе Шкиперского протока и переустройством газопровода.

В пресс-службе добавили, что "ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ".

Фото: Вконтакте / ЗСД

