ГАТИ напомнила петербуржцам об ограничениях дорожного движения во Фрунзенском районе

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

ГАТИ информирует петербуржцев о планируемых ограничениях дорожного движения во Фрунзенском районе с 30 и с 31 мая.

С 23 мая по 8 июня в связи с проведением работ по строительству водопровода ограничивается движения у дома 6 по Витебской Сортировочной улице (от улицы Салова до линии Соединительной ж.д.).

С 31 мая по 27 июля в связи с ремонтом дороги ограничивается движение транспорта по набережной реки Волковки (от Мгинской улицы до Днепропетровской); Растанному переулку, Мгинской улице, Волковскому проспекту.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.tv