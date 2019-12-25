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ГАТИ напомнила петербуржцам об ограничениях дорожного движения во Фрунзенском районе
Сегодня, 9:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ напомнила петербуржцам об ограничениях дорожного движения во Фрунзенском районе

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ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

ГАТИ информирует петербуржцев о планируемых ограничениях дорожного движения во Фрунзенском районе с 30 и с 31 мая. 

С 23 мая по 8 июня в связи с проведением работ по строительству водопровода ограничивается движения у дома 6 по Витебской Сортировочной улице (от улицы Салова до линии Соединительной ж.д.).

С 31 мая по 27 июля в связи с ремонтом дороги ограничивается движение транспорта по набережной реки Волковки (от Мгинской улицы до Днепропетровской); Растанному переулку, Мгинской улице, Волковскому проспекту. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ограничения движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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