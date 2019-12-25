Движение машин ограничат на участке КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе

Ограничения начнут действовать с 3 июня.

В следующую пятницу, 3 июня, на участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения для машин, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты будут красить сборные, железобетонные лотки в разделительной полосе дороги. Четвертая полоса будет блокирована для движения до 9 июня включительно. По остальным полосам введут ограничения скоростного режима до 50 километров в час.

На время работы установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"