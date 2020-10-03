В итальянской гробнице Чаши Нестора захоронено несколько человек

Создан древний курган был в VIII веке до нашей эры.

Археологи выяснили, что в гробнице Чаши Нестора, которая находится в Италии, захоронен не один человек, а несколько. Статья опубликована в журнале PLoS One.

Древний курган создан был, считают ученые, примерно в VIII веке до нашей эры на территории Питекуссаи. Он является одним из наиболее важных открытий среди средиземноморских доклассических археологических объектов. В гробнице обнаружены человеческие останки, а также погребальные реликвии и сосуд с древнейшей надписью на греческом языке. Ранее предполагалось, в гробнице захоронен один человек.

Однако ученые выяснили, что это не так после тщательного анализа костной ткани. Оказалось, что кости принадлежали трем людям, все они были разного возраста. Нашли в захоронении также кости коз и собак.

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