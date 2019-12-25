"Ростелеком" приобрел клиентскую базу одной из старейших в Петербурге IT-компаний

В Петербурге продолжается консолидация рынка: число независимых игроков на нем сокращается.

Структура "Ростелекома", петербургская компания "Северен–Телеком" заключила контракт с одним из старейших в Петербурге игроков телекоммуникационной отрасли. Как сообщает издание "РБК Санкт-Петербург", клиентская база Oyster Telecom теперь принадлежит "Северен–Телеком".

Новый владелец обещает клиентам "выполнение существующих условий, включая финансовые". По мнению экспертов "РБК", на рынке продолжается консолидация, а у "Северен-Телеком" есть необходимость показывать рост своего бизнеса в сегменте b2b. К тому же, число независимых игроков заметно сокращается.

Специалисты оценили сумму сделки в пределах годового оборота Oyster Telecom.

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