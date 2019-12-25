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"Ростелеком" приобрел клиентскую базу одной из старейших в Петербурге IT-компаний
Сегодня, 10:38
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"Ростелеком" приобрел клиентскую базу одной из старейших в Петербурге IT-компаний

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В Петербурге продолжается консолидация рынка: число независимых игроков на нем сокращается.

Структура "Ростелекома", петербургская компания "Северен–Телеком" заключила контракт с одним из старейших в Петербурге игроков телекоммуникационной отрасли. Как сообщает издание "РБК Санкт-Петербург", клиентская база Oyster Telecom теперь принадлежит "Северен–Телеком".

Новый владелец обещает клиентам "выполнение существующих условий, включая финансовые". По мнению экспертов "РБК", на рынке продолжается консолидация, а у "Северен-Телеком" есть необходимость показывать рост своего бизнеса в сегменте b2b. К тому же, число независимых игроков заметно сокращается. 

Специалисты оценили сумму сделки в пределах годового оборота Oyster Telecom.

Ранее мы писали, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году.

Фото: pexels

Теги: oyster telecom, клиентская база, ростелеком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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