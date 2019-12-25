Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году

Ранее предполагалось, что экономика России в этом году вырастет на 3,2%.

Всемирный банк изменил прогноз по росту по росту российской экономики в 2021 году. Предполагается, что в этом году ВВП России вырастет на 4,3%. Ранее ожидалось, что на 3,2%. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на доклад организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Всемирный банк свой прогноз улучшил из-за восстановления внутреннего спроса в России, а также из-а повышения цен на энергоносители. При этом ухудшен был прогноз по росту ВВП России с 3,2 до 2,8%. На 2023 год прогноз ухудшен был до 1,8% с 2,3%.

Ранее мы писали, что в Петербурге станции метро "Василеостровская" и "Балтийская" получат по второму вестибюлю.

Фото: pixabay