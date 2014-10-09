"Василеостровская" и "Балтийская" получат по второму вестибюлю

В следующем году в Петербурге начнут строить пять новых станций метро.

В следующем году в Петербурге начнут строить пять новых станций метро. Об этом сообщили на заседании правительства по бюджету на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках адресной инвестиционной программы на данный проект планируется выделит 28,3 миллиарда рублей. Данные средства также пойдут на создание вторых вестибюлей станций метро "Балтийская" и "Василеостровская" и участков Красносельско-Калининской линии до станции "Каретная" и Лахтинско-Правобережной линии до станции "Кудрово".

Помимо метро, в 2022 году планируется начать строительство 39 социальных объектов: 8 детсадов, 10 школ, 3 объектов культуры, 5 объектов здравоохранения, 2 жилых дома, общежитие, центр реабилитации.

Фото: Piter.tv