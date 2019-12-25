Смольный одобрил проект бюджета Петербурга на 2022 год

К 2024 году объем собственных доходов городского бюджета может превысить 1 триллион рублей, если город сохранит экономические тренды.

В Петербурге одобрили проект закона "О бюджете Санкт‑Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Решение было принято на заседании городского правительства.

В приоритете – ликвидировать дефицит социальных объектов. До 2024 года в городе планируют 71 школу, 128 детских садов и 21 офис врачей общей практики.

Также к 2024 году в городе планируют открыть три станции метро. На строительство город намерен выделить 150 млрд рублей.

Кроме того, ближайшие три города власти намерены повысить качество жизни петербуржцев. На эти цели Смольный уже заложил 96 млрд рублей. Социальные выплаты и займы позволят уже в следующем году ликвидировать очередь для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и молодых семей. Улучшить свои жилищные условия смогут и семьи, проживающие в коммунальных квартирах. В Петербурге 7 тысяч семей дали согласие на расселение своих коммуналок. Также 13,6 млрд рублей предусмотрено для приобретения в собственность города жилья для детей-сирот.

Согласно проекту, доходная часть бюджета составит: в 2022 году – 874,3 млрд рублей, в 2023 – 960,2 млрд рублей, в 2024 – 1033,4 млрд рублей. Основной источник дохода – налог на доходы физических лиц.

Расходы бюджета составят: в 2022 году – 918,1 млрд рублей, в 2023 – 1006,7 млрд рублей, в 2024 – 1063,6 млрд рублей. Расходы сформированы на основе 18 городских государственных программ.

Фото: пресс-служба Смольного