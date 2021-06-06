В интернет "слили" геймплей игры Cyberpunk 2077 от 2013 года

Ролик показывает игровой процесс альфа-версии игры.

В интернете появилось видео геймплея pre-alpha версии компьютерной игры Cyberpunk 2077, датированного 2013 годом. Об этом пишет "Игромания".

В ролике можно увидеть раннюю модель протагониста Ви. Герой перемещается по своему жилью, разговаривает по телефону, встречается с другим персонажем игры, а также взаимодействует с разными объектами.

Напомним, CD Projekt анонсировала игру в 2012 году. В начале текущего года неизвестные кибер-злоумышленники похитили данные компании, включая исходные коды некоторых игр. По данным издания, недавно в СМИ появилась информация, что похищенные сведения начали продавать на просторах интернета.

Ранее мы сообщали, что новую часть Battlefield официально представят 9 июня.

Видео: resetera.com