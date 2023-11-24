Российские эксперты оценили перспективы отечественной игровой индустрии

К 2030 году российский игровой рынок сможет достигнуть 250-260 млрд рублей.

Правда ли, что видеоигры полезны для психики и что отечественный игровой рынок вот-вот раскроется и "встанет с колен"? – стало известно из комментариев экспертов "Вечернему Санкт-Петербургу".

Так, основатель студии Vengeance Games и преподаватель программы "Менеджмент игровых проектов" НИУ ВШЭ Games Константин Сахнов отметил, что в прошлом году объем российского рынка видеоигр достиг порядка 190 млрд рублей. По мнению эксперта, за последние 5 лет данная сфера в принципе заметно выросла, а темпы роста на 6% обгоняют мировые. К 2030 году объем отечественного рынка сможет вырасти до 250-260 млрд рублей.

Отдельно Сахнов прокомментировал ситуацию с разработкой игр в Петербурге.

Петербургский сегмент, как и любой другой, оценить в отдельности довольно трудно. Я бы говорил о цифрах до 15 млрд руб. Здесь важно отметить, что Северная столица – один из ключевых центров разработки видеоигр в России. Здесь расположены крупные сообщества разработчиков и налажена хорошая инфраструктура для обмена опытом Константин Сахнов, основатель студии Vengeance Games

Среди ключевых причин роста популярности видеоигр в России специалисты отмечают растущий охват киберспорта, а также стремительное развитие независимого сегмента рынка. Свою роль также играет возросший интерес государственных структур в разработке социально-значимых видеоигр.

Интерес со стороны государства к индустрии тоже значительно вырос – если раньше к этой сфере относились с большой толикой скептицизма, то сейчас на самых высоких уровнях говорится о том, что это большая технологичная и креативная индустрия с большими перспективами и высококлассными специалистами. Кроме того, игры сейчас – это канал коммуникации с массовой аудиторией. Серьёзное значение стало придаваться тому, какие смыслы и какая риторика будут в них заложены. Михаил Пименов, директор по развитию направлений игровой индустрии Университета "Синергия", разработчик

Немаловажную роль в растущей популярности компьютерных игр и увеличению объемов "игрового" рынка также способствует некоторая степень изолированности российского гейминга после событий 2022 года и последовавших за ними санкций со стороны западных издателей игр.

Константин Сахнов полагает, что ограничения, с которыми столкнулись отечественные геймеры в наше время, никак не повлияли на становление и развитие сферы внутри страны. Российский любитель видеоигр находит выход даже в сложившихся условиях и, кроме того, проявляет интерес к культуре народов России и истории государства. В том числе в играх.

Буквально пару лет назад было популярно мнение, что никакой индустрии в России не останется, наш рынок никому не будет нужен и что работать на нём будет невозможно. Ситуация на сегодняшний день говорит нам об обратном – мероприятий, посвящённых игровой индустрии, стало значительно больше, а поток людей, которые хотят их посетить, растёт с каждым годом. В этом году состоялись такие знаменательные фестивали как "Игропром" и "Рэд Экспо", а также целая неделя игровой индустрии, в рамках которой шло большое количество активностей и профильных конференций. Михаил Пименов, директор по развитию направлений игровой индустрии Университета "Синергия", разработчик

На вопрос о гипотетической пользе видеоигр специалисты отметили, что те нередко способствуют снижению насилия в обществе. Конечно, и видеоигры могут быть использованы неверно, что в свою очередь может привести к серьезной психологической зависимости и вытекающим из нее проблемам.

Игры являются одним из двух ключевых факторов снижения насилия в обществе. Первый – камеры видеонаблюдения. В книге авторитетного канадского исследователя Стивена Пинкера "Лучшее в нас" приведены десятки ссылок на исследования, доказывающие однозначную пользу видеоигр для психики и развития людей. Если раньше молодые люди выпускали пар на футбольных соревнованиях или били друг друга за гаражами, то сейчас им достаточно поиграть в Dota. Константин Сахнов, основатель студии Vengeance Games

Ранее мы рассказывали, что ЕС запретил экспорт игровых консолей в РФ.

Фото: Freepik