ЕС запретил экспорт игровых консолей в РФ

Совет Евросоюза утвердил новые санкции против России.

Европейский союз ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Соответствующая информация опубликована Советом ЕС. Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что региональные послы из 27 государств содружества утвердили 16-й пакет санкций, добавив в него запрет на ввоз в Россию игровых консолей.

Кроме того, в список ограничений войдут <…> контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами материалы, размещенные Советом ЕС

Напомним, что в январе 2025 года иностранная газета Financial Times рассказала о том, что верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила запретить экспорт на российскую территорию игровых консолей PlayStation и Xbox, которые якобы могут использоваться при необходимости военнослужащими для управления беспилотниками. При этом официально компании Microsoft (Xbox), Nintendo и Sony (PlayStation) прекратили реализацию своей технологической продукции в страну еще в 2022 году. Сейчас коллективный Брюссель сформировал запрет в отношении тех, кто на территории ЕС данные приставки перепродает Москве.

В России вырос спрос на приставки из-за возможного запрета их поставок.

Фото: YouTube / PlayStation