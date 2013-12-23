Почти 40% петербуржцев играют в компьютерные игры

О пользе игр заявляют 47% респондентов.

Компьютерными играми увлекается каждый четвёртый из 10 жителей Петербурга. Из них 11% играют каждый день, а 10% проводят досуг таким образом несколько раз в неделю. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Superjob

Ещё 6% петербургских геймеров играют несколько раз в месяц, а 11% находят время, чтобы погрузиться в реальность по другую сторону экрана хотя бы раз в год. Как выяснилось, игровые предпочтения у горожан разные: 46% любят "бродилки" или "стрелялки". Далее по популярности следуют "стратегии" и "головоломки". Каждый пятый петербуржец рассматривает игры как вид отдыха. Каждый второй таким образом пытается на время сбежать из реального мира. При этом, каждый четвертый опрошенный считает, что его хобби скорее вредно, а каждый третий уверен, что за компьютером он тратит время впустую. О пользе игр заявляют 47% респондентов.

Наиболее часто геймерами становятся мужчины: такое хобби встречается у женщин в два раза реже, чем у сильного пола.

Ранее мы сообщили о том, что рост зарплат в сфере IT снизился в Петербурге.

Фото: Unsplash (Axville)