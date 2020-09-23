Новую часть Battlefield официально представят 9 июня

Релиз популярного шутера намечен на конец 2021 года.

Дату анонса новой части игры Battlefield корпорация Electronic Arts опубликовала в официальном твиттере, дополнив ее коротким тизером.

Будет ли 9 июня полноценная презентация с показом геймплея или просто премьера трейлера, пока неясно.

Напомним, что разработкой новой части Battlefield занимается четыре студии: DICE, DICE LA, Criterion и EA Gothenburg.

Предварительно, в конце текущего года игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X|S, PS4 и Xbox One.

Ранее корпорация Electronic Arts заявила о переносе новой части игры Need for Speed на следующий год.

Видео: YouTube / Dunem, Twitter / Battlefield