На данный момент точная дата выхода игры неизвестна.

Корпорация Electronic Arts заявила о переносе новой части игры Need for Speed на следующий год. Известно, что специалисты из Criterion Games помогут EA DICE в разработке Battlefield, сообщила директор внутренних студий EA Лора Мили.

Они трудились над Battlefront, они трудились над Battlefield, и у них очень тесные, партнёрские отношения с DICE. Я уверена, что этот шаг пойдёт им на пользу отметила Мили.

Известно, что после разработки новой части Battlefront специалисты вновь вернутся к созданию новой части Need for Speed. Однако на данный момент точная дата выхода игры неизвестна.

Ранее мы писали, что вышел новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Фото: ВКонтакте / Need for Speed