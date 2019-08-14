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Корпорация Electronic Arts заявила о переносе новой части игры Need for Speed на следующий год
Вчера, 19:32
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kraratau27

Корпорация Electronic Arts заявила о переносе новой части игры Need for Speed на следующий год

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На данный момент точная дата выхода игры неизвестна.

Корпорация Electronic Arts заявила о переносе новой части игры Need for Speed на следующий год. Известно, что специалисты из Criterion Games помогут EA DICE в разработке Battlefield, сообщила директор внутренних студий EA Лора Мили. 

Они трудились над Battlefront, они трудились над Battlefield, и у них очень тесные, партнёрские отношения с DICE. Я уверена, что этот шаг пойдёт им на пользу

отметила Мили. 

Известно, что после разработки новой части Battlefront специалисты вновь вернутся к созданию новой части Need for Speed. Однако на данный момент точная дата выхода игры неизвестна. 

Ранее мы писали, что вышел новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: ВКонтакте / Need for Speed

Теги: electronic arts, need for speed
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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