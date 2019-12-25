В iOS вновь стало доступно приложение Газпромбанка

В операционной системе iOSвновь стало доступно мобильное приложение "Газпромбанка". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы организации. Специалисты уведомили аудиторию о т ом, что обновленное приложение доступно для скачивания пользователям через App Store под названием "До вершины"
Новый релиз предлагает клиентам усовершенствованный пользовательский опыт и расширенный набор сервисов. Обновленное приложение уже доступно для скачивания в App Store под названием "До вершины".
пресс-служба "Газпромбанка"
Напомним, что 21 ноября 2024 года американское министерство по финансам уведомила общественность о новом пакете антироссийского санкционного давления. В него попали десятки физических и юридических лиц, включая и "Газпромбанк", на который ранее западные органичения и запреты не распространялись.
Макрон заявил о новых санкциях ЕС против России.
Фото: www.gazprombank.ru
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