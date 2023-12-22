В храме Смоленской иконы Божией Матери прошла служба в день памяти святой Ксении

Православные 6 февраля отмечают День памяти святой блаженной Ксении Петербургской.

В храме Смоленской иконы Божией Матери сегодня, 6 февраля, прошла торжественная служба в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службу пришли губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский. Градоначальник поздравил духовенство и православных жителей Петербурга с праздником. Он призвал горожан почаще ходить в храмы.



Беглов поблагодарил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и настоятеля храма Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове Евгения Шогенова за духовную поддержку православных людей, которые совершают паломнические поездки в город на Неве.

Губернатор и глава ЗакСа возложили цветы в часовне святой Ксении Блаженной. Букеты оставили и у подножия памятника, установленного в честь святой.



Ранее мы писали, что в Пулково проходит археологическая разведка руин церкви Смоленской иконы Божией Матери.

Фото: Piter.tv