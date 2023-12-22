Православные петербуржцы 6 февраля отмечают День памяти Блаженной Ксении

За свое смирение Ксения Блаженная получила дар быть прозорливой и творить чудо.

Сегодня, 6 февраля, православные отмечают День памяти Блаженной Ксении Петербургской. Жителей поздравил с праздником глава Северной столицы Александр Беглов.

Губернатор города отметил, что Ксения стала одним из духовных символов нашего города. Градоначальник пожелал петербуржцам мира, добра, веры и радости.

Известно, что святая родилась между 1719 и 1730 годами. После гибели мужа она раздала свое имущество и отправилась странствовать по городу. Существует легенда, что именно Ксения Петербургская по кирпичам собирала храм на Смоленском кладбище. Делала она это по ночам. Она посвятила себя Богу и молитвам, духовному служению людям. За свое смирение Ксения Блаженная получила дар быть прозорливой и творить чудо. Сейчас петербуржцы и паломники приходят в часовню святой на Смоленском кладбище, чтобы прикоснуться к ее мощам и попросить о помощи.

Ранее мы писали, что в Пулково проходит археологическая разведка руин церкви Смоленской иконы Божией Матери.

Фото: Piter.tv