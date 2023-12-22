В храмах Петербурга прошли рождественские богослужения

В рождественскую ночь более чем 80 храмов Петербурга посетили тысячи верующих.

В ночь с 6 на 7 января в храмах и монастырях Петербурга прошли рождественские богослужения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Казанском кафедральном соборе митрополит Варсонофий возглавил Всенощное бдение и Божественную литургию, ему сослужили представители духовенства епархии. В храме присутствовали губернатор Александр Беглов и депутат ЗакСа Александр Бельский.

Глава города поздравил петербуржцев и духовенство с праздником. Губернатор отметил, что, как и много веков назад, Петербург вместе со всей Россией и Православным миром празднует Рождество Христово. Пресс-служба Смольного

По словам градоначальника, в рождественскую ночь более чем 80 храмов Петербурга посетили тысячи верующих.

К Рождеству в этом году завершена первая за 70 лет реставрация колокольни Николо-Богоявленского собора. Кроме того, к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского были начаты и продолжаются работы в Александро-Невской лавре. Идет реставрация многих других храмов города, в том числе Церкви святой Великомученицы Екатерины Смольного монастыря, интерьеров церкви Богоявления на Гутуевском острове.

Ранее на Piter.TV: в рождественскую ночь на Васильевском острове горели факелы Ростральных колонн.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)