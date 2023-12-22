В рождественскую ночь на Васильевском острове горели факелы Ростральных колонн

В ночь с 6 на 7 января в Петербурге на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.
Ростральные колонны – символ Санкт-Петербурга как морской столицы. Таким наш город создавал Петр Первый. Желаю, чтобы светлый праздник Рождества принес мир и благополучие в каждый дом.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Газовое пламя появилось в 23:55 6 января и горело до 00:30 7 января под руководством ООО "ПетербургГаз".
Отметим, что Ростральные колонны зажгли впервые 23 июня 1957 года.
Ранее мы рассказывали о том, что в Рождество в Петербурге температура воздуха опустится до -18 градусов.
Фото: комитет по энергетике Петербурга
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