В рождественскую ночь на Васильевском острове горели факелы Ростральных колонн

Газовое пламя появилось в 23:55 6 января и горело до 00:30 7 января.

В ночь с 6 на 7 января в Петербурге на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Ростральные колонны – символ Санкт-Петербурга как морской столицы. Таким наш город создавал Петр Первый. Желаю, чтобы светлый праздник Рождества принес мир и благополучие в каждый дом. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Газовое пламя появилось в 23:55 6 января и горело до 00:30 7 января под руководством ООО "ПетербургГаз".

Отметим, что Ростральные колонны зажгли впервые 23 июня 1957 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Рождество в Петербурге температура воздуха опустится до -18 градусов.

Фото: комитет по энергетике Петербурга