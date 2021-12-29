Под охрану правоохранительных органов взяты все здания акиматов.

В ходе спецопераций в Казахстане было задержано более 3 тыс. человек, еще 26 преступников ликвидировано и 18 ранены. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В настоящее время задержано более 3 тысяч человек, ликвидировано 26, еще 18 ранены, - сообщает МВД республики.

В сообщении говорится, что сейчас в Казахстане под охрану взяты все здания акиматов.

Ранее мы писали, что в Алма-Ате началась "зачистка" от погромщиков. Принимались меры по задержанию нарушителей.

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