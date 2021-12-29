  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:10
242
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ходе спецопераций в Казахстане было задержано более 3 тыс. человек

0 0

Под охрану правоохранительных органов взяты все здания акиматов.

В ходе спецопераций в Казахстане было задержано более 3 тыс. человек, еще 26 преступников ликвидировано и 18 ранены. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В настоящее время задержано более 3 тысяч человек, ликвидировано 26, еще 18 ранены, - сообщает МВД республики. 

В сообщении говорится, что сейчас в Казахстане под охрану взяты все здания акиматов.

Ранее мы писали, что в Алма-Ате началась "зачистка" от погромщиков. Принимались меры по задержанию нарушителей. 

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: задержания в казахстане, казахстан, митинг
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии