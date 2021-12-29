В Алма-Ате началась "зачистка" от погромщиков

Около двух тысяч человек были доставлены в органы полиции.

В Алма-Ате началась "зачистка" улиц от митингующих. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД Казахстана. Принимаются меры по задержанию нарушителей. На данный момент всего было доставлено в органы полиции около двух тысяч человек.

Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны. Вскоре протесты начались в других городах Казахстана.

Ранее мы сообщали, что ВКС России начали переброску миротворцев в Казахстан.

Видео: Telegram / SHOT