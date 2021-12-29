В Алма-Ате началась "зачистка" от погромщиков

В Алма-Ате началась "зачистка" улиц от митингующих. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
Информацию подтвердили в пресс-службе МВД Казахстана. Принимаются меры по задержанию нарушителей. На данный момент всего было доставлено в органы полиции около двух тысяч человек.
Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны. Вскоре протесты начались в других городах Казахстана.
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Видео: Telegram / SHOT
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