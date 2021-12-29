ВКС России начали переброску миротворцев в Казахстан

Первые подразделения из этого состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

Восдушно-космичекие силы (ВКС) России начали переброску своей части миротворческого контингента в Казахстан. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В сообщении говорится, что российские миротворцы будут доставлены в Казахстан на самолетах военно-транспортной авиации ВКС. Первые подразделения из этого состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в ближайшее время на территорию Казахстана доставят представителей ВС Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

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Видео: Telegram / РИА Новости